Non ce l'ha fatta Clemente Buttaro, 69 anni di San Giorgio a Liri (Frosinone), rimasto ustionato nei giorni scorsi mentre accendeva il camino in caso. L'uomo è deceduto venerdì 11 febbraio presso il centro grandi ustionati 'Sant'Eugenio' di Roma.

La trageda è avvenuta in via Fosse a San Giorgio a Liri. L'uomo stava provando ad accendere il camino con del liquido quando improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme che lo hanno trasformato in una torcia umana.