Domenica 30 Gennaio 2022, 08:53

Hanno a che fare tutti i giorni con i malati, dovrebbero avere a disposizione notizie e dati scientifici sulla vaccinazione e i rischi connessi alla diffusione del virus Sars-CoV-2 e soprattutto adottare un comportamento in sintonia con il ruolo che esercitano. Eppure in 168 ad oggi non risultano in regola con gli obblighi vaccinali.

Il dato è dell'Ordine dei Medici di Frosinone che ha esaminato il caso in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2022 da parte del consiglio direttivo. La verifica del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato vaccinale, (comprensivo della dose booster), spetta agli ordini territoriali. Tale verifica avviene tramite la piattaforma nazionale del Digital Green Certificate.

«Qualora dalla piattaforma nazionale spiega Cristorfari - non risulti l'effettuata vaccinazione, l'Ordine territoriale diffida l'interessato a produrre la documentazione dell'effettuazione della somministrazione oppure la certificazione di esenzione o il differimento o la richiesta di vaccinazione».

Soltanto un mese fa la situazione era anche peggiore. Poi c'è stato l'effetto Green pass.

«Il 27 dicembre 2021, dalla prima interrogazione della Piattaforma, i medici iscritti all'Ordine di Frosinone non in regola con l'obbligo vaccinale erano 346», spiegano dall'Ordine. Ora sono scesi a meno della metà. Appunto 168.

«Il nostro obiettivo prosegue Cristofari è innanzitutto fare opera di convinzione verso i colleghi non in regola. Ma va detto che nell'elenco vengono inclusi anche i colleghi che non possono vaccinarsi o che devono differire la dose per motivi di salute, quelli che sono risultati positivi al Covid e devono quindi posticipare l'appuntamento, quelli che sono in attesa del booster avendo già la prenotazione. E poi, quelli che si sono vaccinati all'estero, e che non sono stati registrati sulla piattaforma italiana. Inoltre l'elenco comprende anche i medici che non hanno dato alcun riscontro alle nostre richieste. Pertanto, il lavoro dell'Ordine assicura Cristofari - continuerà affinché tutti diano una spiegazione al motivo per il quale risultano ancora inadempienti sulla piattaforma del Ministero della Salute».

In caso contrario ci saranno le conseguenze previste dalla legge. «Ora dichiara il presidente - è il momento della responsabilità cui i medici, per primi, sono tenuti a dar conto. Se non perverranno le documentazioni richieste scatteranno immediatamente i provvedimenti».

Il bollettino

Intanto dagli ultimi dati relativi alla diffusione del Covid in Ciociaria e trasmessi ieri dalla Asl di Frosinone, emerge una situazione in leggero miglioramento. Su 6275 tamponi effettuati i nuovi casi di positività sono 942 a fronte di 1117 guariti; le persone ricoverate sono 83 e non si è registrato alcun decesso.

I comuni più colpiti risultato Frosinone con 109 casi, a seguire Alatri con 70 e Cassino con 68. E ancora: Veroli 60, Sora 51, Ferentino 42, Anagni 36, Ceccano 34, Monte San Giovanni Campano 23, Isola Liri 22, Ceprano 21, Arce, Boville e Torrice 19, Pontecorvo 16, Aquino e Fiuggi 15, Amaseno 13, Pico, Piglio, Ripi e Supino 12, Cervaro, Piedimonte San Germano e Pofi 11, Sant'Elia Fiumerapido 10, Castelliri, Castrocielo e Morolo 8, Casalvieri, Esperia, Patrica, Roccasecca e San Giovanni Incarico 7. In altri 46 Comuni si registrano da 6 a 1 nuovo contagiato.

Oggi, nel capoluogo, in concomitanza della quarta delle sei domeniche ecologiche programmate dall'amministrazione comunale nell'ambito del Piano della qualità dell'aria, farà tappa il tour vaccinale organizzato dalla Asl con le forze armate. Chi intende approfittare di questa opportunità dovrà recarsi alla Villa Comunale dalle 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 17.