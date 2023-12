Lunedì 18 Dicembre 2023, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 07:02

«Vergogna». È il cartello comparso sulla campana luminosa che occupa il parcheggio riservato agli invalidi a via Roma, nei pressi della ex farmacia. Siamo a Pignataro Interamna, piccolo centro della Valle dei Santi, dove da qualche giorno spiccano le luminarie natalizie. Con una propria ordinanza il sindaco, Benedetto Murro, ha disposto «la sospensione temporanea, fino a rimozione della campana luminosa, del parcheggio riservato ai portatori di handicap adiacente la ex farmacia». Ordinanza che vale fino al 7 gennaio e ha scatenato le ire del gruppo civico cittadino "Prima Pignataro".

Attraverso un comunicato dal titolo «E di trista vergogna si dipinse» Luigi Risi afferma, con più di qualche passaggio sgrammaticato, che «il turbamento interiore del sindaco è motivo di riprovazione per l'intera comunità pignatarese». Da qui la richiesta ai cittadini ma soprattutto ai consiglieri comunali «massimo organo rappresentativo della comunità locale» di «rimuovere la sconsideratezza del sindaco che ha una visione distorta di quanto accade intorno a lui».

IL PRIMO CITTADINO

La replica di Benedetto Murro non s'è fatta attendere. Anzitutto, c'era un altro posto per sistemare la "campana" della discordia? «Certo, piazzetta dei Caduti ma sono in corso dei lavori e non potevamo utilizzarla». Poi spiega il motivo della scelta, indicato nell'ordinanza come «unico punto strategico pianeggiante e non di pericolo per la pubblica circolazione, tenendo conto anche della notevole dimensione». Murro non ha dubbi: «Si può dire tutto, non che siamo contro i disabili. In quella stessa zona ci sono altri parcheggi riservati e non c'è alcun problema per chi dovesse averne bisogno. Dovrebbero ricordare, inoltre, che gli stalli a disposizione di chi ha un handicap con la mia amministrazione sono aumentati. Questa polemica è una battaglia politica, evidentemente, lontana dal nostro modo di agire». Infine: «Fatemi dire che la campana è molto bella e anzi ringraziamo la ditta che ce l'ha fornita».

Ad ogni modo se proprio la "campana" dà fastidio o lede qualche diritto, come per ogni ordinanza è possibile presentare ricorso al ministero dei lavori pubblici ai sensi del codice della strada, al Tar, al Capo dello Stato o semplicemente al prefetto. Si andrebbe ben oltre il 7 gennaio, data della rimozione, ma se è una questione di principio...