Ludopatia in aumento, sabato nel capoluogo incontro con l'associazione No Game

Il gioco d'azzardo patologico, in modo quasi silenzioso, è diventato una piaga nel nostro paese. Si stima che in Italia, nel 2018, sono stati spesi 695 milioni di euro, pari a più di 1.600 euro a testa, undici milioni in più rispetto al 2017. L'Italia detiene il primato europeo per quanto concerne il tasso di slot machine per abitante: sono una ogni 151 cittadini. Anche in Ciociaria la situazione è allarmante, perché la provincia di Frosinone è la seconda dopo Roma per volume di gioco d'azzardo.Un fenomeno che sul piano individuale comporta gravi squilibri psicologici, con tutti i danni collaterali che un individuo affetto da ludopatia causa nella propria famiglia. Per questo l'associazione "No Game", da anni impegnata nell'attività di contrasto al gioco compulsivo, organizza un incontro di sensibilizzazione in programma l'1 febbraio alle ore 17:00, nella sede dell'associazione culturale "Spazio Arte Rigenesi", in piazza Garibaldi 11 (Centro storico di Frosinone).Interverranno:Tiberio Patrizi - Presidente Associazione No GameStefano Rosati - Avvocato, socio del FSIDott.sa Manuela Bianchi - psicologa Associazione No GameDott.sa Valentina Cedrone - Assistente sociale No GameCi sarà inoltre la testimonianza di un giocatore d'azzardo.