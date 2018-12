© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal prossimo anno scolastico tutte le scuole di Frosinone, dalle materne alle superiori sino all’Università, resteranno chiuse il sabato. Ad annunciare questa importante novità è il sindaco Nicola Ottaviani.La decisione per la “ settimana corta” è stata adottata a seguito dell’incontro con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado. Si tratta di una sperimentazione nel quadro dei provvedimenti in materia di tutela della salute pubblica contro l’inquinamento atmosferico. In altre parole si vuole verificare una maggiore areazione atmosferica per 48 ore consecutive, grazie alla disattivazione degli impianti termici e alla attenuazione della circolazione stradale per il sabato e la domenica, abbiano dei benefici sui livelli di polveri sottili, le Pm10.«Le tematiche ambientali e in particolare la qualità dell’aria nella zona urbana rappresentano materie che impongono valutazioni e decisioni non differibili, nell’interesse della collettività, con particolare attenzione rivolta verso le implicazioni sulla salute di studenti e famiglie», si legge nella nota a firma del sindaco, Nicola Ottaviani, e dell’assessore alla pubblica istruzione, Valentina Sementilli, indirizzata, nei giorni scorsi, ai dirigenti scolastici.Con l’introduzione della settimana corta dal lunedì al venerdì saranno attivati, contestualmente, percorsi sportivi e ricreativi di carattere facoltativo per gli studenti che, nella giornata del sabato, intenderanno utilizzare impianti pubblici al coperto o all’aria aperta.