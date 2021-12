Giovedì 2 Dicembre 2021, 08:03

Centocinquantamila euro per aiutare le attività economiche di Veroli sfiancate dall’emergenza Covid. Li ha stanziati l’Amministrazione del sindaco Simone Cretaro con la variazione di bilancio approvata lunedì sera dal Consiglio comunale che ha anche licenziato il regolamento grazie al quale verranno poi stabiliti i criteri e redatto il bando. Sicuramente si terrà conto dei codici Ateco con cui durante il lookdown erano stati individuati gli esercizi obbligati a chiudere. Inoltre, non basterà avere la residenza legale a Veroli ma sarà indispensabile che l’attività sia esercitata sul territorio comunale.

A illustrare l’iniziativa è stata l’assessora al Commercio. «E’ il risultato della volontà dell’amministrazione di sostenere attraverso lo stanziamento di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari tutte quelle attività economiche maggiormente colpite – ha spiegato all’aula Alessandra Cretaro -. L’approvazione di questo regolamento è il presupposto necessario per dare la copertura normativa al sostegno, poiché il regolamento preesistente comportava la necessità di una revisione in quanto non idoneo ad abbracciare questa casistica. Successivamente a questa approvazione verranno definiti i criteri di erogazione del contributo e i soggetti beneficiari».

«L’importo stanziato è di 150mila euro – ha detto ancora l’assessora al Commercio -. Questa è una delle tante piccole iniziative che stiamo attuando a favore delle attività commerciali per la valorizzazione del tessuto produttivo ed economico». E ha ricordato le altre iniziative, fra cui «le casette di legno concesse gratuitamente nel periodo natalizio per la vendita di prodotti tipici o artigianali, le locazioni dei locali nel centro storico e altre iniziative che stiamo mettendo in atto».

A proposito delle locazioni è stata sempre Alessandra Cretaro a rispondere all’interrogazione di Cristiano Papetti. Il consigliere di opposizione voleva sapere se c’erano state altre adesione all’avviso pubblicato dal Comune per la ricerca di locali da concedere agli artigiani che volessero tornare ad esercitare nel centro storico, con due anni di canone di affitto pagati dal Comune e sgravi sulle imposte comunali. «Quel bando è già chiuso – ha risposto l’assessore al Commercio – Siamo già nella fase di predisposizione del secondo avviso con cui individuare gli artigiani interessati alla proposta».

