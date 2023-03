Frosinone, Isidoro compie 100 anni: grande festa a Veroli, medaglia e targa

C'erano proprio tutti per il giorno speciale e tanto atteso. C'erano i quattro figli, Elisa, Giuliana, Carla e Paolo, amici e parenti accanto a Isidoro Baglione, neocentenario di Veroli.

Ha tagliato l'ambito traguardo con una festa di compleanno organizzata nella sua abitazione in località Fontana Fratta. Per l'occasione non sono mancati i rappresentanti comunali: una rappresentanza della maggioranza, composta dal vicesindaco Assunta Parente, dall'assessore Patrizia Viglianti e dal consigliere Aldo Rossi, ha voluto festeggiare con Isidoro portando gli auguri dell'amministrazione e consegnandogli una medaglia d'onore per la felice ricorrenza. Una targa l'ha ricevuta anche dal Centro sociale anziani rappresentato dal presidente.

Ad arricchire il tutto la partecipazione del gruppo folkloristico locale “Bifolk”, che ha animato la giornata riuscendo anche a far cantare il centenario. La figlia Giuliana, per il compleanno del padre, è arrivata da Lione, in Francia, con il marito Vito.