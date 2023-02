Cesarina compie 100 anni, festa con figli e nipoti. Targa e auguri dal sindaco

Festa per i 100 anni di Cesarina D’Erme in Antonucci, a Frosinone. Un pranzo al ristorante con i figli Rita, Pino e Maria, i nipoti Massimiliano, Augusto, Antonella, Pamela, Gianluca, Silvia, Claudio e le loro famiglie, compresa una schiera di piccoli e grandi pronipoti. Tutti cresciuti con i "fini fini" - tipico piatto ciociario - di nonna Cesarina, leggendari anche per i tanti amici di figli e nipoti che negli anni hanno avuto la fortuna di conoscerla. Una “bersagliera”, come più di qualcuno la chiama ancora oggi ricordandone il piglio e la condotta determinata.

A salutarla è arrivato anche il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, che le ha consegnato una targa commemorativa a nome dell’intera città ed elevandola al grado di nonna di tutti i frusinati.

La festa si è conclusa a ritmo di musica, con Cesarina che non si è sottratta dal ballare con gli invitati.