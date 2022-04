Mercoledì 27 Aprile 2022, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 13:04

Tari, ecco cosa cambia rispetto al 2021, dopo che l’assise civica di Veroli, convocata per venerdì, avrà approvato le nuove tariffe per lo smaltimento dell’immondizia. Intanto con il piano finanziario il Comune punta a migliorare il servizio, grazie anche alle isole ecologiche: in quella di Casamari sono stati quasi ultimati i lavori e presto sarà fruibile dagli utenti. Il quadro sulla tassa dei rifiuti emerge chiaramente dalle tabelle allegate alla proposta di deliberazione e, come già anticipato dall’assessore al Bilancio Assunta Parente, gli importi delle bollette diminuiranno più o meno significativamente a seconda dei componenti il nucleo familiare e della superficie.

Le nuove tariffe sono il risultato di piccoli ritocchi: in aumento per quanto riguarda la quota fissa che determina la Tari, ossia quella legata alla grandezza dell’immobile; in diminuzione e leggermente più significativi, rispetto alla quota variabile della Tari, determinata dal numero dei componenti il nucleo familiare. In sostanza più persone ci sono in casa più si assottiglia lo sconto per il 2022 - che comunque c’è in ogni caso -, in ossequio al principio di legge secondo cui chi più inquina più paga. Cosa dicono i numeri si evince dal raffronto con i dati del 2021. Per le utenze domestiche un nucleo formato da un componente, con un’abitazione di 50 metri quadrati nel 2021 ha pagato 147,70 euro, nel 2022 pagherà 141,08 euro; nel caso in cui i metri quadrati siano invece 150, lo stesso singolo utente nel 2021 ha pagato 219,16 euro, mentre quest’anno ne pagherà 219,19, cioè tre centesimi in più.

Tre componenti in 50 metri quadrati nel 2021 hanno pagato 299,92 euro, mentre quest’anno ne pagheranno 280,98. Gli stessi tre componenti, in 150 metri quadri, l’anno scorso hanno pagato 384,67 euro e nel 2022 ne pagheranno 373,63.

Se si prendono poi in considerazione quattro componenti, su 50 metri quadrati pagheranno 356,03 euro a fronte dei 381,63 sborsati lo scorso anno, ossia circa 25 euro in meno. Un nucleo di quattro persone in un appartamento di 150 metri quadrati avrà invece uno sconto di circa 15 euro: infatti nel 2021 ha pagato di Tari 473,02 euro, quest’anno ne pagherà 455,94.

Un meccanismo molto simile è stato applicato anche alle utenze non domestiche che sostanzialmente riguardano le attività commerciali di ogni genere, i luoghi di culto e di istruzione e simili. Prendendo come esempio un negozio di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli e una superficie di 100 metri quadrati si evince che nel 2021 la bolletta della Tari ammontava a 487,24 euro, mentre nel 2022 avrà un importo pari a 465,85 euro. E se sul fronte dei tributi si limano le tariffe, su quello dei servizi si incrementa la differenziata. È quasi pronta l’isola ecologica di Casamari che verrà impiegata nell’ottica del riciclo.