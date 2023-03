Regione, Savo presidente della Commissione sanità. Ruoli anche per Maura. Il plauso di Ruspandini

Alessia Savo presidente della Commissione regionale alla sanità, mentre Daniele Maura siederà in quattro commissioni della Pisana. Inizia così la nuova avventura dei due esponenti ciociari di Fratelli d'Italia, eletti nella tornata di febbraio, nell'amministrazione Rocca.

“Un vanto e un riconoscimento per tutta la federazione provinciale quella della Commissione sanità ad Alessio Savo - commenta il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini -. Ringrazio il partito, il presidente Rocca e tutti coloro che si sono impegnati per questo risultato. Alessia, anche per le sue competenze, avrà la possibilità di dimostrare quanto vale rispetto a un compito tanto gravoso. Sono convinto che sia la persona giusta per la sanità del nostro territorio, umiliato e lacerato da una gestione vergognosa da parte della sinistra nell'ultimo decennio. Sono soddisfatto - aggiunge Ruspandini - per il riconoscimento tributato a Daniele Maura, che siederà in quattro tra le commissioni più importanti dell'assise regionale. Daniele ha nel suo Dna quel patrimonio unico di appartenenza, maturità, disponibilità e costanza, indispensabili per governare processi tanto complessi come quelli del governo di una regione. Saprà rendersi indispensabile agli occhi di chi ancora non lo conosce. A coloro che hanno voluto raccontare in tutti questi giorni la storia di un partito diviso - conclude - risponderemo con i fatti e con l'umiltà di sempre come ci insegna quotidianamente Giorgia Meloni”.