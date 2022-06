Mercoledì 22 Giugno 2022, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 09:44

Per molti, il suono generato dalle parole “esame di maturità” porta alla mente ricordi nostalgici di gioventù. Per i volti più giovani, invece, che ancora devono affrontare questa prova finale, l’effetto sonoro potrebbe generare un po’ di ansia e preoccupazione. E probabilmente sarà così per molti dei 4753 maturandi ciociari che, alle 8 e 30 di oggi, dopo il fatidico suono della campanella, varcheranno la soglia dei vari istituti scolastici superiori della provincia di Frosinone.

Sono circa 78 le sedi d’esame in Ciociaria per 125 commissioni. Tutto è pronto, dunque, ed il momento è arrivato: si alza il sipario sugli esami di maturità. Una data importante, non solo per il percorso formativo di ogni singolo studente, ma anche perché, in questa maturità 2022, viene segnato anche il ritorno della formula scritta, oltre che quella orale, dopo gli ultimi 2 anni segnati dal Covid, in cui gli scritti erano stati sostituiti dalla maxi interrogazione.

Le prove scritte, quindi, saranno due. Quella che scatta oggi è la prima prova, la classica di italiano. Si inizierà alle 8 e 30 e durerà massimo 6 ore. Saranno diverse le tracce che saranno sottoposte ai candidati, con tre tipi diversi di test, tra analisi di un testo letterario, produzione di un tema argomentativo o una riflessione su temi attuali. Domani, invece, la seconda prova, diversa in base all’indirizzo di ogni istituto scolastico. Tra l’altro, proprio il ritorno all’esame di Stato con prove scritte, negli scorsi mesi, ha generato la protesta di molti studenti. Anche nel capoluogo, lo scorso febbraio, i giovani sono scesi in piazza Antonio Gramsci manifestando la propria contrarietà al ritorno degli “scritti”. Secondo gli studenti, infatti, anche la didattica di quest’anno è stata fortemente influenzata dal Covid e, conseguentemente, hanno reputato ingiusto un ritorno all’esame di Stato formato da prove scritte e orali. E chissà quanti dei maturandi ciociari ieri hanno cercato sul web indicazioni o fughe di notizie sulle tracce di oggi.