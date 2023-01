Lunedì 9 Gennaio 2023, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 23:01

Il Pd chiude la lista con le due esponenti rosa in quota Pompeo, Azione completa la squadra con una new entry, mentre nella sestina di Forza Italia non figurerà Adriano Piacentini, assessore del capoluogo. Nel mezzo il dilemma Gianluca Quadrini. Il consigliere provinciale del gruppo misto, infatti, è al bivio: scendere nell’agone con l’Udc o con FI, con la seconda strada divenuta più in discesa. Partiti e movimenti sono in fermento. Lo scenario delle candidature ciociare alle Regionali di febbraio è ormai delineato. In alcune forze ballano le ultime caselle, ma i giochi sono ormai fatti.

CENTROSINISTRA

Nel Pd, dopo i veleni interni e le rinuncia di Maria Concetta Tamburrini (assessore di Cassino), l’attesa è finita al fotofinish, poche ore prima della direzione regionale chiamata ad approvare l’elenco dei sei aspiranti consiglieri. L’ex presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ieri ha annunciato le due donne che lo affiancheranno nella corsa alla Regione: sono Annalisa Paliotta, consigliere comunale di Pontecorvo, e Alessandra Cecilia detta “Lalla”, ex assessore di Anagni. La prima era stata anticipata dal Messaggero. I tasselli, dunque, sono al loro posto, anche se lo spaccato resta lo stesso con due Pd in uno: quello di Pompeo e quello di De Angelis. Gli altri tre dem schierati dal partito sono l’uscente Sara Battisti, Libero Mazzaroppi, sindaco di Aquino, e Andrea Querqui, consigliere comunale a Ceccano. Dopo il tramonto dell’asse tra Pompeo e Enzo Salera (Pd), il sindaco di Cassino ha annunciato libertà di voto per il suo raggruppamento.

Nelle file di Azione del segretario Antonello Antonellis, intanto, c’è un nuovo ingresso, un avvicendamento: per la Pisana concorrerà la studentessa universitaria del capoluogo Arianna Fratangeli. Non ci sarà, dunque, Bruna Gregori, consigliere comunale di Arce, possibilità in quota all’inizio. Per il partito di Calenda, inoltre, ieri ha firmato la candidatura Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri, e si è rafforzata l’opzione che conduce a Barbara Alifuoco, assessore a Cassino. Quadrini sarà capolista: «È un grande onore a cui dedicherò tutte le mie energie. Non è stato solo un atto formale, ma ho sentito la grande responsabilità derivante dall’impegno preso nei confronti dei cittadini e per questo territorio che amo» ha scritto il sindaco di Isola sui social. Al lavoro anche l’altro pezzo del Terzo polo, Italia Viva: della terna farà parte Maurizio Maggi, ex consigliere comunale di Alatri. Per gli altri due posti (un uomo e una donna) si stanno sondando esponenti di Roccasecca, Piedimonte e Paliano.

A sostegno di Alessio D’Amato, in lizza per la presidenza, ci saranno anche le formazioni di “Verdi-Sinistra” e Demos: per quest’ultima ieri ha firmato la candidatura Luigi Maccaro, assessore a Cassino, e nella lista ci sarà anche Manuela Maliziola, ex sindaco di Ceccano. Demos ha pronti altri nomi: circolano quelli di Bruno Pietrobono di Alatri, Massimo Natalia, medico di Anagni, e Maria Grazia Baldanzi di Frosinone.

CENTRODESTRA

Il quadro appare ormai definito anche nel centrodestra. Fratelli d’Italia è pronto a mettere in campo Daniele Maura, consigliere provinciale, Gabriele Picano, vicecoordinatore provinciale del partito, Antonello Iannarilli, ex presidente della Provincia, Nadia Belli, consigliere comunale a Pontecorvo, Alessia Savo, collega d’aula del capoluogo, e Simona Castagna, ex consigliere a Sora.

Per la Lega, invece, saranno in corsa l’uscente Pasquale Ciacciarelli, Andrea Amata, titolare di scranno in Provincia, Marco Corsi, consigliere comunale a Ceccano, Francesca Chiappini, consigliere nel capoluogo, Veronica Di Ruscio, ex assessore a Sora, e Maria Veronica Rossi, responsabile provinciale Lega giovani.

Per Forza Italia saranno della partita Rossella Chiusaroli, uno dei subcommissari provinciali del partito, Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca, e Samuel Battaglini, consigliere a Patrica. Nella sestina degli azzurri non ci sarà l’assessore di Frosinone Piacentini, ma potrebbe rientrarvi, a sorpresa, il consigliere provinciale Quadrini. Per le altre due caselle “rosa” sarebbero in pole Martina Sperduti di Sora e Silvia Visca, consigliere a Monte San Giovanni Campano.

In fase di ultimazione anche la formazione del Psi: di sicuro includerà il segretario provinciale Massimo Calicchia. Ieri, inoltre, il sindaco di Vico nel Lazio, Claudio Guerriero, ha firmato la candidatura con la civica di D’Amato. Per la Pisana, infine, potrebbe concorrere anche Renato De Sanctis, consigliere comunale di Cassino, con il Polo progressista di Stefano Fassina a supporto dell’aspirante presidente dei 5Stelle.