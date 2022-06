Covid Frosinone, curva in discesa: più guariti che positivi

Più negativizzati che nuovi positivi. L’ultimo bilancio sull’andamento del Covid in Ciociaria conferma numeri in discesa, come già era accaduto lo scorso anno a ridosso del periodo estivo. Stando all’ultimo bollettino diramato dall’Asl di Frosinone, riferito ai test molecolari eseguiti nella giornata di martedì, su 1.209 tamponi effettuati sono stati rilevati altri 115 contagi. Sono stati 236, invece, coloro che hanno superato il virus in provincia nelle ultime ventiquattr’ore. Per fortuna non sono stati segnalati decessi. Resta stabile, inoltre, il numero dei ricoverati in ospedale: sono 24.

Questa la mappa territoriale delle nuove infezioni da Sars-Cov-2 a seguito degli ultimi esami dei prelievi nasofaringei: 9 casi a Frosinone e a Cassino, 7 a Ceccano e a Sora, 6 a Monte San Giovanni Campano, 5 ad Alatri e a Paliano. Quattro casi ciascuno nei centri di Boville Ernica e Fiuggi, mentre 3 ad Atina, Broccostella, Castro dei Volsci, Ferentino, Pontecorvo, 2 a Belmonte Castello, Isola del Liri, Piedimonte San Germano, Pofi, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Vallecorsa, Veroli. Seguono altri 22 comuni con un contagio a testa.