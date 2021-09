Covid Frosinone, lieve aumento di casi e ricoveri. C'è anche una vittima

Venerdì 10 Settembre 2021, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 16:27

Lieve aumento dei contagi, dei ricoveri e un morto. In Ciociaria la pandemia di Covid-19 fa registrare numeri altalenanti, anche se il trend non si discosta più di tanto da quello degli ultimi giorni. Nell'ultimo bollettino, diramato dall'Asl e riferito ai tamponi eseguiti giovedì in Ciociaria (sono stati 339), il bilancio è di 23 nuovi positivi e 26 negativizzati. Purtroppo la provincia di Frosinone piange un'altra vittima: è una donna di 82 anni di Frosinone.

I casi di Covid-19 di giornata sono stati riscontrati nei seguenti comuni: 4 a Frosinone, 3 a Ceccano, 2 ciascuno ad Anagni, Arce, Ceprano, Monte San Giovanni Campano e Roccasecca e uno a testa nei centri di Casalvieri, Cassino, Castrocielo, Patrica, Pontecorvo e San Giovanni Incarico.

Lieve incremento anche dei ricoverati in ospedale, passati da 18 a 21 nel giro di un giorno.