Frosinone, fondi regionali per la cultura: esultano 17 Comuni, in trentanove restano a secco

Fondi regionali per le attività culturali, sociali e turistiche: oltre duecentomila euro in arrivo per i Comuni. È stata pubblicata, infatti, la graduatoria relativa al bando emanato ad agosto da LazioCrea (società in house della Regione) per la concessione di risorse a sostegno delle iniziative di valorizzazione e promozione del territorio che dovevano essere realizzate tra il primo luglio e il 30 settembre. A disposizione un pacchetto di 1,5 milioni di euro, con il limite massimo erogabile per ciascuna richiesta fissato in 20mila euro. Ora, dopo il lavoro della commissione di valutazione, è stato approvato l'elenco delle manifestazioni ammesse al contributo.

In Ciociaria esultano diciassette Comuni.

A beneficiarne saranno Anagni (concessi 20mila euro), Arpino (16mila), Amaseno (14.400), Arce (20mila), Aquino (8mila), Ripi (16mila), Castro dei Volsci (7.600), Frosinone (4.165), Fiuggi (20mila), Paliano (20mila), Pontecorvo (19.200), Colfelice (16mila), Patrica (5.200), Serrone (8.600), Ceccano (9.800), Vallecorsa (4mila) e Posta Fibreno (9.600). La città dei papi e quella di Cicerone si sono piazzate sul podio per punteggio attribuito, rispettivamente al primo (87 punti) e al terzo posto (81).

I NON FINANZIATI

Sono risultati idonei, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi, i progetti di 39 Comuni. Si tratta di quelli di Alatri (aveva chiesto 20mila euro), Alvito (4mila), Castelliri (8.128), Arnara (4mila), San Donato Val di Comino (20mila), Veroli (20mila), Sant'Andrea del Garigliano (4mila), Rocca d'Arce (6.400), San Giorgio a Liri (4.782), Ferentino (20mila), Sant'Elia (11.600), Ausonia (15.200), Campoli Appennino (5mila), Cassino (20mila), Roccasecca (4.080), Supino (20mila), Vico nel Lazio (15.616), Santopadre (16mila), Acuto (20mila), Castelnuovo (20mila), Piglio (16mila), Piedimonte (20mila), Vallerotonda (6.400), Picinisco (8mila), Vallemaio (4.800), Vicalvi (10.938), Ceprano (10.800), Pofi (15.416), Villa S.Stefano (8mila), Pignataro (8.382), Terelle (8mila) Strangolagalli (12mila), Monte San Giovanni (14.400), Acquafondata (16mila), Viticuso (10mila), Isola Liri (16mila), Trevi nel Lazio (16mila), Coreno Ausonio (3.874) e Sant'Ambrogio (15.200).

Non sono state ritenute idonee, invece, le proposte progettuali arrivate da Fumone, Falvaterra, Fontana Liri, Gallinaro, Filettino, Guarcino ed Esperia.