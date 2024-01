Martedì 23 Gennaio 2024, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 10:48

Atti vandalici contro le automobili parcheggiate, altre cinque vetture danneggiate nel fine settimana, acquisite le immagini della videosorveglianza. Non si arresta la furia dei teppisti che da diverse settimane stanno provocando ingenti danni ai residenti di diversi punti del centro cittadino in piena notte e i cittadini sono sulle barricate.

Le ultime segnalazioni che hanno scatenato un vero e proprio sommovimento social riguardando via Portadini e via San Giovanni, a ridosso del centro urbano, sulla circonvallazione. Ci sono almeno cinque utilitarie a cui sono stati asportati gli sportelletti di chiusura del rifornimento carburante, oltre a qualche graffio sulle portiere e tanto è bastato per scatenare decine e decine di commenti di altri cittadini che raccontano esperienze simili. Diversi testimoniano di aver presentato regolare denuncia al comando dei Carabinieri o al comando di Polizia Locale ma senza risultato. Già a dicembre scorso erano stati segnalati diversi casi e furono anche inviate delle Pec alle Forze dell'Ordine e al Comune ma, nonostante l'attenzione suscitata dagli eventi, il fenomeno sta dilagando e i cittadini chiedono interventi più drastici. «Per quanto altro ancora- afferma un residente in via Facchini, altra strada presa di mira dai vandali- dovremo sottostare a questo Far-West? La città- continua il residente- è in mano ai teppisti che di notte indisturbati fanno continue scorribande. Chiediamo più controlli e più telecamere». Dal comando di Polizia Locale comunicano che la situazione è fortemente attenzionata e che i Carabinieri, nell'ambito delle indagini, hanno acquisito dal sistema di videosorveglianza comunale, diverse ore di filmati per analizzarli alla ricerca di indizi utili a risalire ai responsabili.