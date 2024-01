Martedì 23 Gennaio 2024, 09:20

Rissa in strada questa mattina, 23 gennaio, prima dell’alba nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. Erano circa le 5:45, all’inizio di via Pergolesi, di fronte alla caffetteria “Chicco d’oro”. in quel momento chiusa. Coinvolto un gruppo di circa 20 persone , sconosciuto il motivo della lite.

In sosta alcuni camion e macchine in attesa , come ogni mattina, diretti probabilmente verso luoghi di lavoro, ripartiti subito dopo con a bordo i protagonisti dell’episodio, lasciando a piedi un uomo visibilmente sanguinante in volto. Bloccato per alcuni minuti il traffico nei pressi dell’incrocio di via Albinoni-via valle Fioretta a causa dell’impossibilità per le auto provenienti da via Palestrina di accedere al parcheggio Frasca, dietro la stazione ferroviaria. Alle urla e trambusto, sono intervenuti alcuni signori fermatisi al bar “Vero caffè” per fare colazione, presto allontanati in malo modo dal gruppo. L’uomo sanguinante si è poi incamminato verso via Albinoni, facendo perdere le sue tracce, lasciando dietro di sé il silenzio immobile del quartiere, rotto soltanto da qualche commento perplesso di chi di passaggio ha dovuto assistere alla scena, e dallo sferragliare del treno in arrivo.