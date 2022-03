Gol di Boloca nel finale, il Frosinone acciuffa il pari ad Ascoli

Un Frosinone combattivo strappa un buon punto nella tana dell'Ascoli e respinge l'assalto al settimo posto in classifica dei bianconeri. E' finita 1-1 al termine di 90' gradevoli. Una gara maschia, giocata con determinazione da entrambe le squadre, scese in campo con l'obiettivo di centrare i tre punti: i padroni di casa per compiere il sorpasso in graduatoria, gli ospiti per provare il colpo e affiancare il Benevento. Ne è venuto fuori un pari che, alla fine, consente a entrambe di muovere comunque la classifica.

Per il Frosinone la sfida si è fatta in salita dopo 20', quando Bidaoui ha portato in vantaggio i marchigiani. Nella ripresa i giallazzurri, anche dopo i cinque cambi effettuati da Grosso, hanno reagito nel tentativo di raggiungere il pari, arrivato grazie a una rete siglata dal centrocampista Boloca all'84.