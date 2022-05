Arce, studenti al museo per incontrare gli animali a rischio erosione genetica

Al museo "Gente di Ciociaria" di Arce arrivano gli animali a rischio erosione genetica.

Dal 9 al 13 maggio il museo antropologico promuove un'inedita iniziativa destinata agli alunni delle scuole elementari e medie dell'Istituto comprensivo di Arce. «Un'uscita didattica dal titolo "Alla scoperta della biodiversità della Ciociaria" in cui gli studenti potranno incontrare alcuni animali autoctoni del Lazio considerati a rischio erosione genetica, allevati dai volontari dell'associazione "Il Gallo Larino". Un'occasione per conoscere dal vivo animali come la pecora quadricorna ed altre biodiversità locali legate ai temi dell'ambiente e del rispetto del territorio» si legge in una nota del Comune.

L'iniziativa è promossa dagli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione con il coordinamento del direttore del museo, Daniele Quadraccia, e la preziosa collaborazione dell'associazione "Il Gallo Larino".