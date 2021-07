Venerdì 2 Luglio 2021, 12:52

Un 40enne di Veroli, Marco Marcoccia, è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto ad Alatri poco dopo le 2. L'uomo stava viaggiando su una Fiat Punto quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è uscito di strada. Per lui, purtroppo, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nel sinistro.