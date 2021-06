Covid, in Ciociaria la curva si piega: zero nuovi casi, non accadeva da nove mesi

Martedì 29 Giugno 2021, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 15:47

L'Asl di Frosinone l'ha definito un “risultato eccezionale”, ma allo stesso tempo ha invitato alla massima prudenza per non “vanificare” quanto di buono è stato fatto finora. Per questo di raccomanda l'uso della mascherina, l'igiene delle mani e di mantenere il distanziamento interpersonale.

In Ciociaria la curva dei contagi evidenzia una brusca frenata, facendo registrare zero positivi nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nell'ultimo bollettino giornaliero e si riferisce a 512 tamponi effettuati. Nessun nuovo infettato dal Covid e questo è un segnale fortemente incoraggiante: non accadeva da nove mesi, dal settembre 2020.

Nell'ambito della lotta al Covid, l'Asl di Frosinone, “per dare l'esempio, ha disposto che tutti i dipendenti e gli utenti utilizzino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia negli ambienti chiusi che negli spazi all'aperto dell'azienda”.