Covid Frosinone, effetto weekend e curva in discesa

Lunedì 6 Settembre 2021, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 16:38

Curva dei contagi Covid in discesa in Ciociaria. Come spesso accade nei fine settimana, per effetto del minor numero dei tamponi effettuati, si è registrata una diminuzione dei casi su base giornaliera rispetto alle 24 ore precedenti. L'ultimo bollettino diramato dall'Asl, relativo ai test eseguiti domenica, contiene dati in calo: sono stati individuati, infatti, sei nuovi positivi su 246 tamponi molecolari analizzati. Le diagnosi di Covid sono così distribuite: 2 ad Alatri e una ciascuno ad Amaseno, Anagni, Pofi e Torrice.

Sono stati 16 i guariti, mentre i ricoverati in ospedale restano 11. Ancora una volta, per fortuna, non sono stati segnalati decessi.