Lavori sulla rete idrica, a Cassino manca l'acqua da mercoledì sera a giovedì mattina

Mancherà l'acqua a Cassino dalla sera di mercoledì 29 alla mattina di giovedì 30 giugno. A renderlo noto è Acea Ato 5 S.p.A. «Per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Riccardo da S.Germano - si legge in un comunicato - il giorno 29 giugno 2022 (mercoledì) dalle 21:30 fino alle 8 del giorno successivo 30 giugno 2022 (giovedì), si verificherà una sospensione del flusso idrico».

Le zone interessate sono: Corso della Repubblica, Via Enrico De Nicola, Via Marconi, Via XX Settembre, Via Lombardia, Via Benedetto Croce, Piazza Corte, Via San Bertario, Via San Germano, Via Santa Libera, Via Santa Restituta, Via del Foro, Via Pinchera, Via Torricella, Via Spirito Santo, Via Abruzzi, Largo San Domenico, Via De Bosis, Via Giovenale, Via Arno, Via Torino, Via Abate Aligerno, Piazza Labriola, Via Condotti, Via A. Desiderio, Via Vincenzo Grosso, Via Enrico Capocci, Via G. D’Annunzio, Via G. Pascoli, Via G. Donizetti, Via G. Rossini, Via G. Verdi, Viale Dante, Via Arigni, Via Boccaccio, via Gari, Via Falaise, Via Adige, Via Pinchera, Via Gari, Via Mazzini, Via Tasso, Via Tribunale, Largo Molise, Via degli Eroi, Via Giovanbattista Vigo, Via bari, via Bellini, Via Cristoforo Colombo, Via K. Harold e Zone limitrofe.

«Il regolare ripristino del servizio è previsto nella mattinata del 30 giugno 2022 (salvo imprevisti). Acea Ato5 S.p.a. si scusa per i disagi».