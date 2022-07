Lunedì 11 Luglio 2022, 08:00

Gli svaligiano la casa mentre trascorre la serata alla festa della birra di Cassino in compagnia della moglie e di amici. Vittima del furto compiuto nella notte tra venerdì e sabato è un noto imprenditore della Città Martire conosciuto a livello regionale e nazionale per le sue molteplici attività svolte in vari ruoli. Dal tardo di pomeriggio di venerdì l'uomo, in compagnia di sua moglie, era uscito di casa per svolgere alcune commissioni. Giunti all'ora di cena, i due hanno deciso di non rincasare e di fermarsi in Campo Miranda per la serata inaugurale di Cassino Birra. Una scelte che, con il senno il del poi, probabilmente la coppia non rifarebbe.

Proprio approfittando del buio e del fatto che la casa era disabitata, malintenzionati si sono infatti intrufolati nella loro abitazione e hanno fatto razzia. Hanno messo a soqquadro la casa, probabilmente in cerca di altro denaro contante e di una cassaforte dal momento che nei cassetti delle stanze hanno trovato solo poche centinaia di oro. Il vero bottino i malviventi sono riusciti a portarlo a casa grazie al fatto di aver trovato un nascondiglio della casa dove la moglie del noto imprenditore custodiva gioielli, oro e argenteria.

Un posto difficile se non impossibile da trovare per ladri improvvisati. Il tutto fa quindi pensare che la banda sia composta invece da veri professionisti, che avevano con molta probabilità un metal detector che gli ha permesso di arrivare al posto dove era nascosto l'oro e di farlo completamente sparire.

Nel mentre i malviventi mettevano a segno il furto, le telecamere di sorveglianza riprendevano tutte le scene. Ma quelle immagini non potranno mai essere utilizzate in quanto non sono più nelle disponibilità dei proprietari: i malviventi hanno fatto sparire anche quelle. Quando si sono resi conto dei dispositivi di sorveglianza, sono riusciti a raggiungere il posto dove era nascosto il disco che conteneva le immagini registrate, lo hanno sfilato e lo hanno portato via insieme all'oro, alla gioielleria e ad alcuni contanti.

Quando la coppia nella tarda serata di venerdì è rincasata e ha trovato la casa messa a soqquadro, subito ha capito quel che era accaduto. Sono stati quindi allertati i Carabinieri della Compagnia di Cassino ed è stata sporta denuncia per il furto subito. Non ci sono al momento sospetti anche se i proprietari riavvolgendo il nastro ai giorni precedenti il furto hanno detto di ricordare una Fiat 500 L di colore rosso che più volte era passata dinanzi l'abitazione.

Il noto imprenditore di Cassino vive insieme alla moglie in una casa in campagna, nella frazione di Sant'Angelo, dove più volte sono stati perpetrati furti alle abitazioni approfittando del fatto che le case sono in contesti isolati e quindi i malviventi possono agire indisturbati, senza paura di allertare i vicini, non appena i proprietari escono di casa.