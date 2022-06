L'Arma dei carabinieri festeggia 208 anni, cerimonia alla villa comunale

È in programma domani - lunedì 6 giugno - alle 10 presso la Villa Comunale di Frosinone la cerimonia del 208° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Un appuntamento sempre molto sentito, al quale è prevista la partecipazione delle autorità provinciali civili, militari e religiose «nonché la gradita presenza di una rappresentanza di alunni delle primarie dell'istituito comprensivo di Frosinone - si legge in una nota diffusa dal comando provinciale - e del gruppo musicale Violare, composto da 8 viole , suonate da studenti del conservatorio Licinio Refice di Frosinone». A questi ultimi saranno affidati i momenti musicali della giornata.

A fare gli onori di casa sarà il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alfonso Pannone. Sarà l'occasione per fare il punto dell'attività svolta dai militari sul territorio della provincia di Frosinone sia in termini di repressione che soprattutto di prevenzione. Saranno consegnati, inoltre, i riconoscimenti al personale che si è distinto in particolari operazioni di servizio. I cittadini - che da sempre nutrono particolare fiducia nei confronti dell'Arma dei carabinieri - sono invitati a prendere parte alla cerimonia.

