Truffe agli anziani, ecco come difendersi

Truffe agli anziani: carabinieri in cattedra. L'iniziativa difenditi dalle truffe, c'è stata nel pomeriggio di venerdì al Centro anziani di Acuto. I Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno incontrato gli anziani del luogo ed hanno affrontato le molteplici varianti del reato della truffa, un odioso reato perpetrato soprattutto a danno degli anziani.

L'argomento è stato ampiamente discusso, in particolare sono state illustrate le truffe dei finti operai del gas ed operatori delle varie società o di enti, fino alla truffa del falso incidente. Si sono soffermati poi sulle truffe fatte on line, in particolare sul fenomeno del phishing. Durante l'incontro è stata evidenziata la necessità di collaborare con le forze dell'ordine, di contattarle attraverso il 112, il numero unico di emergenza, ogni volta che si verificano situazioni anomale o comunque di incertezza.

Lo slogan aiutateci ad aiutarvi è in sintesi il messaggio che i Carabinieri hanno voluto lanciare per la prevenzione dalle truffe, in particolare vuole raggiungere la fascia di popolazione maggiormente a rischio, rafforzando l'idea che le istituzioni siano costantemente vicino al Cittadino.