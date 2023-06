Sabato 10 Giugno 2023, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:53

Gara di solidarietà per Ivan, la nazionale attori scende in campo per sostenere le sue cure. La vita di Ivan Pizzuti, 35 anni, di Paliano, era appesa a un filo dopo il drammatico incidente in moto avvenuto a Formello l’11 luglio 2022. Era in sella alla sua moto quando un’automobile lo ha preso in pieno facendolo sbalzare in alto per poi finire addosso a un palo della segnaletica. Da quel giorno la vita di un ragazzone alto quasi 1 metro e 90, addestratore di cani, ha preso un altro corso.

Risvegliatosi dal coma, Ivan ha dovuto fare i conti con la lesione midollare che lo ha costretto su una sedia rotelle. Il suo corpo porta i segni delle ferite fisiche e lo spirito quelle dei traumi morali che lo hanno messo a dura prova. Grazie alla vicinanza della sua famiglia, di papà Stefano, di mamma Rita e del fratello Mirko che è tornato in Italia dalla Spagna, dove si era trasferito, sta cercando di riprendere in mano la sua vita e di adattarsi alla nuova condizione. Ha lasciato la casa di Formello dove lavorava in un centro di addestramento cinofilo ed è tornato a vivere a Paliano coi suoi che gli sono stati accanto per tutto il lungo periodo di degenza in ospedale prima e poi di riabilitazione e di adattamento alla nuova condizione fisica presso il Santa Lucia di Roma.

A Paliano Ivan non ha ritrovato solo la sua famiglia e i parenti. Grazie all’interessamento dell’attore Massimo Bonelli, amico del papà, dei suoi amici, della Caritas parrocchiale e di alcune associazioni, è stato organizzato l’evento “Una giornata per Ivan” per sostenere le cure sanitarie e riabilitative di un guerriero il cui calvario ha toccato il cuore di tanti compaesani.

La giornata di solidarietà, in programma sabato 24 giugno, alle 17.30, al campo sportivo “Piergiorgio Tintisona” di Paliano, culminerà con la partita di calco tra la nazionale attori contro le vecchi glorie del calcio palianese.

Saranno ospiti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo i cui nomi, insieme a quelli degli attori che scenderanno in campo, saranno svelati nei prossimi giorni. I biglietti per assistere alla partita e contribuire così alla causa, oltre che presso la Caritas parrocchiale, sono in vendita presso i bar, la cartoleria graphicart, la gelateria Igloo, il Cinema Ariston di Colleferro e l’Agenzia assicurativa Linda Proietti.