Dalle 7.55 la linea ferroviaria Cassino-Roma è ferma tra Morolo e Anagni per l'investimento non mortale di una persona da parte di un convoglio. Il treno, con a bordo 500 passeggeri, al momento è fermo in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Si registrano ritardi fino a 70 minuti. Lo comunica Ferrovie dello Stato.