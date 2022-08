Incidente sulla Casilina, auto contro camion: un ferito in gravi condizioni

Un automobilista è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente che si è verificato ad Anagni lungo la Casilina nel primo pomeriggio di oggi, 1 agosto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che guidava una Panda in direzione Frosinone, avrebbe perso il controllo dell’auto forse per un malore, scontrandosi con un camion che arrivava in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigli ed una squadra del 118. Che, vista la gravità dell’incidente, ha disposto l’arrivo di un’eliambulanza. Che ha preso in carico l’uomo e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso