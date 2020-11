Scontro tra auto e moto sulla Monti Lepini, grave un giovane di Alatri

Grave incidente ieri sera nei pressi dell’incrocio di Brunella sulla Monti Lepini a Frosinone dove una moto di grossa cilindrata si è scontrata con Renault Megane. Ad avere la peggio Mirco Cianfrocca un 27enne di Alatri. Il motociclista è stato soccorso dai medici del 118: era cosciente e vigile. Per scongiurare eventuali lesioni interne i hanno deciso di allertare una eliambulanza. Il velivolo è atterrato poco distante il luogo dell’incidente e precisamente nel piazzale antistante un negozio di calzature.

I medici dell’Ares 118 pronti per ogni emergenza hanno caricato il ferito che è stato trasportato presso l’ospedale “San Camillo” di Roma. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non tali da far temere per la sua vita. Non appena il giovane è giunto nell’ospedale romano è stato sottoposto a tutti gli esami radiografici del caso. Ci vorranno almeno due giorni prima che i sanitari possano sciogliere la prognosi. Al momento il paziente si trova ancora in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Gli uomini agli ordini del comandante Stefano Macarra hanno provveduto a ricostruire la dinamica del sinistro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA