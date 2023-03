Incidente ad Anagni, furgone contro un'auto: tre feriti trasportati in ospedale. Traffico in tilt

Tre feriti, per fortuna lievi, e traffico in tilt per diversi minuti. Questo in estrema sintesi il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato stasera, giovedì 16 marzo, poco dopo le 19 ad Anagni lungo la via Anticolana poco prima dell'imbocco del casello autostradale. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto è stata tamponata da un furgone mentre si stava immettendo in una strada laterale. Nell'urto i 3 sull'automobile sono rimasti lievemente feriti. Sono arrivati i carabinieri, gli uomini della polizia locale e quelli del 118 che hanno accompagnato i feriti in ospedale per le cure del caso. Il traffico è andato avanti a singhiozzo per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità.