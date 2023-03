Ceprano, auto contro colonnina del gas, paura nella notte in via Cornete

Paura nella notte a Ceprano, un’auto e uscita fuori strada, in via Cornete, ed ha terminato la corsa prima contro un palo e poi è stata danneggiata una colonnina del gas che alimenta un’abitazione della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della società che gestisce la rete di distribuzione del gas e della linea elettrica. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

Illeso il conducente del mezzo, la distribuzione del gas e della linea elettrica è stata ripristinata già in nottata.