Folla commossa e palloncini bianchi per l'addio a Samuele

Palloncini bianchi per salutare Samuele Lapati. In centinaia hanno affollato la chiesa di Sant’Apollinare per dare l'estremo saluto al ventenne rimasto vittima di un incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì a Cassino, in via Sant'Angelo, mentre faceva ritorno a casa. Toccante il saluto degli amici: "Hai sempre lottato fino all'ultimo e lo hai fatto anche questa volta. Non ti dimenticheremo mai". Su uno degli striscioni appesi all'ingresso della chiesa gli amici scrivono: "Sarai sempre la luce di una sigaretta nel buio. Ciao Lele".