Incidente fra due auto sulla Casilina: ad Anagni morto un 31enne di Roma

Incidente mortale su via Casilina, nel territorio di Anagni. Lo scontro tra due automobili è avvenuto verso le 18 ed ha portato alla morte un ragazzo di 31 anni, F.D.A., residente a Roma. L'incidente frontale è avvenuto in zona Castellaccio tra una Alfa Romeo 159, a bordo della quale c'era il 31enne deceduto, e un Vito, alla guida del quale c'era un uomo di Acuto rimasto ferito. Sul posto, per estrarre i feriti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Colleferro. Per i rilievi del caso procedono i Carabinieri di Anagni e Paliano.

