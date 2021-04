Alatri, frontale sulla Statale Frosinone-Fiuggi: due donne in codice rosso

Due donne di Alatri sono rimaste gravemente ferite sulla statale 155 Frosinone-Fiuggi, a seguito di un incidente stradale. A scontrarsi frontalmente le due vetture guidate dalle donne che, a seguito di intervento della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del 118, sono state trasporate al San Benedetto per le cure entrambe in codice rosso. Sul posto lunghe file in entrambe le direzioni a causa della mancanza di percorsi alternativi. Traffico gestito dagli agenti di Polizia Locale ai quali sono spettati anche i rilievi ed il sequestro di entrambe le autovetture una utilitaria e un fuoristrada.

