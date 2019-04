© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Decreto di Indizione è stato letto domenica in ogni parrocchia della Diocesi, durante la solenne celebrazione del giorno di Pasqua. Il vescovo Gerardo Antonazzo ha indetto la prima visita Pastorale da quando è vescovo e anche la prima che storicamente si svolgerà nella nuova diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, formatasi il 23 ottobre 2014 in attuazione del Decreto della Santa Sede, che ha unificato la diocesi di Montecassino con la diocesi di Sora. La data del 21 aprile per indire il Decreto non è stata scelta a caso; domenica era il Giorno in cui si è festeggiata la Pasqua della Resurrezione e anche il giorno in cui per il vescovo Gerardo è inziato il settimo anno del ministero episcopale. La Visita Pastorale – si legge nel Decreto – è stata indetta “dopo aver ascoltato gli organismi di partecipazione e di corresponsabilità Consiglio presbiterale diocesano, Consiglio episcopale, Consiglio pastorale diocesano”. Queste le finalità della visita: annunciare, testimoniare e celebrare la fede in Gesù risorto; purificare la memoria personale e comunitaria da ogni triste esperienza di discordia, conflitto, divisione, contrasti e incomprensioni causate nel tempo remoto o prossimo per qualunque ragione e da qualsiasi persona o evento; promuovere la dimensione comunitaria, recuperare la regola della comunione nella vita della parrocchia, favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei fedeli laici; ravvivare la missionarietà della “Chiesa in uscita” …in fines terrae, secondo lo spirito dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”. Il vescovo Antonazzo visiterà tutte le parrocchie della diocesi dislocate sul vasto territorio che abbraccia ben tre regioni: Lazio, Abruzzo e Campania.