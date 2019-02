© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dura presa di posizione del Pd su alcuni manifesti affissi a Frosinone. In una nota dicono:«Alcune strade di Frosinone negli ultimi giorni sono state tappezzate di manifesti, sottolineamo abusivi, contrari ad ogni principio costituzionale, affissi dal gruppo neofascista Forza Nuova. E' un insulto non solo agli omosessuali e ai migranti, ma soprattutto alle donne, alle madri e alle famiglie comunque composte. Non c'è nulla che vieti di affiancare a misure di sostegno alla maternità anche la difesa dei diritti di donne e uomini. I manifesti abusivi denotano soltanto il razzismo, l'omofobia, l'ignoranza e la totale ottusità mentale di persone che, nostalgiche del ventennio, incitano all'odio e alla discriminazione, la cause primarie dei più tragici disastri che l'umanità abbia mai vissuto. Il circolo del PD e quello dei GD di Frosinone, condannando l'azione, chiedono all'amministrazione comunale di rimuovere urgentemente i manifesti. Consapevoli dell'ignoranza e del razzismo che affliggono sempre più la politica non solo in Italia, ma anche in altri Paesi dell'Unione Europea, chiediamo ai cittadini di restare vigili in difesa della Democrazia e della Costituzione».