Venerdì 24 Febbraio 2023, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:35



Due ricorrenze commemorative, per i 79 anni e per gli 80 anni della fine della seconda guerra mondiale, si stanno organizzando dall'amministrazione comunale di Cassino nel ricordo della distruzione della città.

Il prossimo 15 marzo, infatti, giorno tragico per la città, si terranno due cerimonie con la partecipazione del sottosegretario alla difesa la senatrice Isabella Rauti. Mentre per il 15 marzo 2024 è prevista la presenza del presidente Sergio Mattarella, come è avvenuto per ogni decennale dal 1954 al 2014. Nel prossimo marzo davanti al monumento ai caduti alle 10.30 il sindaco Enzo Salera, presenti autorità e rappresentanze militari, ricorderà i bombardamenti, i lutti e le fasi della lunga ricostruzione. Poi ci si sposterà in piazza Miranda per il giuramento di 330 soldati della locale caserma militare.

In questi giorni si sono tenute già diverse riunioni in Comune per l'organizzazione e per la viabilità. Infatti si stanno individuando i parcheggi per le decine di autobus per il trasporto dei militari e per l'arrivo dei familiari dei soldati provenienti da diverse parti d'Italia. Sicuramente sarà occupata dai pullman piazza Green e poi tutte le strade laterali per le auto dei familiari. E poi c'è la presenza del sottosegretario Rauti. Infatti in Comune si sta allestendo il centro operativo per la preparazione della cerimonia di giuramento dei circa 330 Volontari a ferma prefissata di un anno (VFP1), dell'80° Reggimento addestramento volontari "Roma". Presenti, il comandante del Reggimento, col. Valerio Lancia, con una delegazione di suoi ufficiali e sottoufficiali, i funzionari della Polizia Locale, Antonio Neri (commissario) Debora Marrocco e Domenico Giordano (vice commissari), rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale Magni e Mastrantoni. E' stata valutata la proposta di regolamentazione della viabilità stante l'utilizzo di molti pullman, a disposizione dei familiari dei militari, nella mattinata di mercoledì 15 marzo, che confluiranno nelle vie adiacenti piazza Miranda, luogo scelto in questa occasione per il giuramento, cerimonia che solitamente si svolge all'interno della caserma dell'80°.

«La scelta di celebrare l'importante momento per i militari viene detto in una nota del Comune - risponde anche ad una lodevole politica di apertura verso la città e il territorio, come testimonia anche la scelta della data, il 15 marzo, giorno in cui Cassino, città decorata di medaglia d'oro, celebra l'anniversario della sua distruzione nella seconda guerra mondiale». E prima dell'estate verrà costituito il comitato promotore per la ricorrenza dell'80 anniversario della distruzione di Cassino. Il primo gesto sarà l'invito ufficiale al capo dello stato Sergio Mattarella con il quale il sindaco Salera ha già avuto un primo incontro a Norcia.