Ladri d'auto inseguiti e bloccati, recuperati due veicoli

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pontecorvo hanno intercettato tre ladri d'auto in trasferta dalla Campania che stavano rientrando dopo avere rubato due veicoli a Ceprano e Pontecorvo. Gli automezzi sono stati recuperati e due persone sono state denunciate. La pattuglia si è insospettita quando ha visto entrate al casello A1 di Ceprano tre auto insieme, nonostante l'ora tarda. Ha inseguito i tre automezzi che viaggiavano a velocità sostenuta ed all'altezza del casello di Castrocielo ha intimato l'alt ad uno di questi, una Fiat 500, risultata rubata poco prima a Pontecorvo: al volante c'era un 44nne della provincia di Salerno. I militari del capitano Bartolo Taglietti hanno allertato le pattuglie della polizia stradale di Cassino e Caserta consentendo così di bloccare anche le altre due auto. Una è risultata rubata a Ceprano, mentre l'altra era stata noleggiata ed utilizzata per la trasferta in provincia di Frosinone. Il 44enne è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e altrettanto ha fatto la polizia con la persona trovata alla guide del secondo veicolo.