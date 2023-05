“Per favore aiutatemi a trovare mia figlia: crediamo che si trovi a Frosinone, Villa Latina, Italia“. È questo il drammatico post diventato virale di un padre che da tempo non ha più notizie di sua figlia, nata circa un anno fa dalla relazione con una donna italo-inglese ma con genitori originari di Villa Latina. L’appello sui social network è diventato virale. È una vicenda complessa e delicata su cui indaga la polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino. La giovane mamma, con la figlia neonata, mesi fa era arrivata a Villa Latina paese d’origine dei suoi genitori per trascorrere qualche giorno di vacanza. Una volta rientrata negli Stati Uniti è dovuta però tornare immediatamente in Italia poiché il visto le era scaduto. Da quel momento il papà americano non ha più notizie ne’ della figlia ne’ della madre. L'uomo quindi si è rivolto al tribunale americano che ha stabilito che la bimba venga affidata a lui. A quel punto ha raggiunto l’Italia e la Valcomino per rendere esecutiva l’insindacabile decisione. Il tribunale dei Minori di Roma ha confermato il provvedimento ma la madre - che ha disertato l’appuntamento fissato con il padre - è sparita nel nulla con la bambina. Attualmente a Villa Latina sembra che viva la sola madre della donna, poiché nel frattempo il papà è deceduto.