Sabato 8 Ottobre 2022, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Ladri mettono a segno un furto, poi ne tentano un altro in pieno giorno, ma vengono sorpresi dai residenti e ripresi con il telefonino mentre scappano a piedi nelle campagne. È successo ad Anagni, in località Santa Cecilia.

Una vicenda che ha fatto tornare d’attualità il problema della sicurezza, in relazione ai reati predatori. L’ultimo caso, come detto, si è verificato un paio di giorni fa nella contrada periferica della città dei papi. Due i colpi, uno messo a segno l’altro per fortuna no, operati dai ladri, evidentemente una banda preparata. Nel primo caso i malviventi sono entrati all’interno di una villetta nella zona alla periferia della città forzando l’ingresso, poco dopo le 11 del mattino. Una volta entrati hanno fatto man bassa di quello che hanno trovato all’interno per poi allontanarsi sostanzialmente senza nessuna difficoltà. All’interno della casa, tra l’altro, si trovavano in quel momento anche i proprietari dell’abitazione che non si sono accorti di quello che stava accadendo ed hanno capito ciò che era successo solo dopo, quando sono andati nella parte dell’abitazione “visitata” dai ladri.

Dopo il primo colpo, probabilmente sempre gli stessi malviventi hanno tentato un colpo simile, in una casa poco lontana dalla precedente. Questa volta però non tutto è andato liscio come era accaduto precedentemente. I ladri infatti in questo caso sono stati sorpresi, e sono stati quindi costretti a darsi alla fuga dirigendosi a piedi nelle campagne limitrofe. È stato proprio in questa circostanza che alcuni vicini, quando hanno visto quello che stava accadendo, hanno ripreso con foto e video i ladri che si stavano allontanando velocemente per non essere colti in flagrante.

Ovviamente sono stati contattati i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso nel tentativo, probabilmente anche tramite le immagini che dovrebbero essere state consegnate agli esponenti delle forze dell’ordine, di risalire all’identità dei ladri.

I PRECEDENTI

Come detto, non è purtroppo la prima volta che ad Anagni si verificano casi del genere. Proprio negli ultimi mesi, ad esempio, era stata più volte oggetto di furti del genere la contrada di San Filippo, situata sempre alla periferia, ma in un’altra zona della città dei papi. Tanto che in quella circostanza, dopo il ripetersi di alcuni furti effettuati in pochi giorni in case vicine e sempre con la stessa dinamica (in un paio di casi durante le ore del giorno), erano stati gli stessi cittadini della contrada a darsi da fare. Lo avevano fatto con una lettera aperta, tesa a mettere in allarme i residenti e ad esortare tutti a fare più attenzione. In quella circostanza poi erano anche stati effettuati, per qualche settimana, servizi di ronda da parte dei cittadini della zona. Che, soprattutto nelle ore serali e notturne, si erano organizzati in gruppi per cercare di controllare strade e terreni di campagna della contrada, in modo da evitare il ripetersi di casi del genere.