A Villa Latina sarà una sfida a due per la guida del Comune. A contendersi la fascia tricolore saranno un geologo e un geometra, rispettivamente Luigi Rossi e Luciano Persichini, entrambi in campo con liste civiche. Nel centro della Val di Comino si torna alle urne dopo quattordici mesi di commissariamento, a seguito della caduta della Giunta (dimissioni di massa della maggior parte dei consiglieri) allora guidata da Rossi, che il prossimo 10 giugno prova a tornare sullo scranno più alto dell’assise civica.



I CANDIDATI

Lista «Rinascere per Villa Latina», candidato a sindaco Luigi Rossi. Candidati a consigliere comunale: Alberto D’Agostino, Sandra D’Amario, Francesco Paolo Maria De Vecchis, Fernando Ficara, Marc Iaconelli, Francesco Pallisco, Emiliano Panetta, Ilaria Panetta, Giacomo Rossi e Silvia Tusei.

Lista «Insieme per cambiare», candidato a sindaco Luciano Persichini. Candidati a consigliere: Carlo Franchi, Daniela Paolella, Danilo Valente, Davide D’Agostino, Ennio Pizzuti, Andrea Persichini, Antonietta Coppola, Isabella Vettese, Sandra Minchella, Domenico D’Agostino.

