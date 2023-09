Mercoledì 13 Settembre 2023, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 13:08

Anche in provincia di Frosinone le librerie sono state prese d'assalto dalle famiglie impegnate nell'acquisto dei libri di testo per i figli studenti. Per non incorrere in spese eccessive, si fa ampio ricorso ai libri usati, che in media costano la metà del prezzo di copertina. Oppure, se si possiedono i requisiti, si richiedono i contributi pubblici al Comune di residenza. I giovani, invece, hanno scoperto il Bonus Cultura, come spiega Alessandra Savo impiegata presso la cartolibreria Editrice Frusinate.

La spesa media per uno studente che frequenta gli istituti superiori è di circa 300 euro che in alcuni casi può raggiungere anche 700 euro. Nello zaino se ne contano almeno una quindicina, ai quali vanno aggiunti anche i fascicoli. Il peso economico dell'istruzione oscilla per ogni singolo testo: ci sono libri che sfiorano i 10 euro altri che invece raggiungono 40 euro come quelli di letteratura italiana o chimica. Così le famiglie numerose hanno adottato diverse strategie. Il racconto di un genitore con tre gemelle.