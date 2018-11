Ultimo aggiornamento: 17:06

Grande vittoria della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che, nell’ottava giornata di SuperLega, espugna 3-1 (25-21, 17-25, 25-23, 25-23) il campo del Vero Volley Monza, quinta forza del campionato. Ottima prestazione di Petkovic e compagni, che tornano alla vittoria dopo tre sconfitte e conquistano tre punti insperati alla vigilia, salendo a 8 punti in classifica, superando Latina e posizionandosi all’undicesimo posto. Tre punti d’oro in chiave salvezza. Sora sorprende Monza nel primo set, poi subisce il ritorno dei brianzoli, ma non molla e vince terzo e quarto set di misura con brivido finale. Oltre al solito Petkovic (21 punti, top scorer del match), buona prova del brasiliano Joao Rafael (18 punti, di cui 3 in battuta) e dell’americano Fey (12 punti), entrato al posto di un Nielsen opaco. Bene anche Di Martino, 7 punti di cui 4 a muro, e Caneschi, 7 punti di cui 2 in battuta. La Globo ha perso la sfida a muro (16 a 9 il conto in favore di Monza), ma ha vinto quella in battuta: 6 a 3 gli ace.