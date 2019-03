© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beni e contanti per un valore complessivo di 30 milioni di euro sono stati confiscati dalla polizia a persone ritenute organiche a cosche di 'ndrangheta e appartenenti alla famiglia dei Casamonica.I beni erano già stati sequestrati nel corso di un'operazione degli investigatori della Divisione anticrimine della Questura di Roma avvenuta a maggio di due anni fa.La maxi confisca è stata portata a termine dalla polizia in esecuzione dei decreti emessi dal Tribunale, sezione misure di prevenzione, di Roma, nell'ambito del procedimento convenzionalmente denominato "All'ombra del Cupolone" attivato su proposta del questore di Roma.Sono stati confiscati 10 unità immobiliari tra Calabria, Roma e Ardea; 21 tra società e imprese individuali con sede a Roma, Milano, Sora, Avellino, Caserta e Benevento; 25 complessi aziendali; 24 veicoli tra cui Maserati, Spider, Porsche, Hummer, Mercedes e Audi; 68 rapporti creditizi per un complessivo saldo attivo di 424.159,13 euro; una polizza pegno relativa a preziosi tra cui tre orologi Rolex.