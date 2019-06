© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornare a far vivere i sentieri e renderli percorribili. È l’obiettivo dell’associazione Cavalieri dei Tratturi della Val di Comino, fondata circa tre anni fa e presieduta da Maurizio Pagliara. Finora sono stati ripuliti, bonificati e segnati con tanto di tabelle circa 130 chilometri di tracciato che collegano Alvito e Posta Fibreno, ma si punta a crescere completando il percorso fino a San Donato Val di Comino e a Campoli Appennino. Dopo l’apertura del primo parco equituristico, nei giorni scorsi è stato inaugurato un altro sentiero, denominato P01. È stata una giornata di festa in cui si sono ritrovati circa 180 appassionati del verde e delle escursioni, provenienti anche dal Nord e Sud Italia: chi in sella a un cavallo, chi in bici e chi a piedi, tutti hanno attraversato il tratto, l’ultimo aperto in ordine di tempo in cui gli amanti delle tradizioni e della natura possono avventurarsi per vivere emozioni. C’era anche la pattuglia dei carabinieri a cavallo inviata da Tor di Quinto. All’appuntamento, oltre al sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano, erano presenti anche i rappresentanti dell’associazione, che annovera circa sessanta iscritti non solo della Val di Comino. Ora, assicura il presidente, si punta dritti ai prossimi obiettivi, ai nuovi tragitti.