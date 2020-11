Sono trascorsi ormai sette giorni da quando Marco Luccarelli un ragazzino di 16 anni è scomparso dalla casa famiglia di Arce facendo perdere le sue tracce. I genitori sono disperati. Temono che Marco possa essere finito nelle mani di persone che potrebbe fargli del male. L'avvocato Sonia Sirizzotti , che è stata nominata tutore del minorenne, tiene a sottolineare che se qualcuno sta nascondendo Marco da qualche parte, è passibile di denuncia in quanto il ragazzino è minorenne.

Uscito per andare a scuola

Di certo c'è che da lunedì scorso il minorenne è uscito dalla struttura per recarsi a scuola e non ne ha fatto più ritorno. I carabinieri che hanno avviato le ricerche si sono recati nell'abitazione del padre a Ripi ed anche in quella del nonno che risiede a Giuliano di Roma, ma Marco sembra essersi dissolto nel nulla.

«Ti prego fatti sentire, facci sapere almeno se stai bene» . E' questa la frase che continua a ripetere il padre preoccupato. Anche la madre che oggi vive in un'altra città è stata avvisata della sparizione di Marco ed anche lei sta dando una mano alle forze dell'ordine affinchè riportino il ragazzino a casa.

Qualche giorno fa aveva disertato le lezioni



Non è la prima volta purtroppo che il minorenne si allontana arbitrariamente dalla casa famiglia che lo ospita. Precedentemente il sedicenne era scappato da un centro di accoglienza ubicato nella regione campana. Il minorenne era stato ritrovato un mese dopo a casa del nonno. Quest'ultimo aveva riferito ai carabinieri intervenuti sul posto che non appena aveva visto il nipote sulla porta li aveva subito avvisati. Per la cronaca va detto che nella struttura di Arce l'adolescente si era ambientato molto bene. Il minorenne che frequenta un istituto professionale, tutte le mattine usciva dalla struttura per recarsi a scuola. Da alcune indiscrezioni trapelate sembra che già da qualche giorno il ragazzino aveva disertato le lezioni. Forse con la complicità di qualcuno stava preparando un piano per la fuga.

