Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, è in questi giorni in Russia, presso la città di Tula, per avviare una collaborazione finalizzata alla promozione del territorio.

La delegazione, composta anche dal sindaco di Veroli e dal presidente dell'Asi, è stata ricevuta nel palazzo del governo regionale dal governatore della Tula insieme ai ministri e durante una cerimonia pubblica è stato avviato l'iter per un patto di amicizia e di scambio tra i due paesi che coinvolgerà diversi settori: dal commercio all'industria, dalla cultura al turismo.