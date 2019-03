© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una decisione del ministero dell’Interno piombata quasi all’improvviso. Una chiamata che la proietta ai vertici della polizia in un’altra terra di frontiera, complessa, confinante con il Frusinate. Una nuova sfida a pochi passi da una provincia in cui, sin da subito, è stata in prima linea a difesa della legalità. Rosaria Amato, tra pochi giorni, lascerà la guida della Questura di Frosinone per assumere lo stesso prestigioso incarico a Latina. Nel capoluogo ciociaro, al suo posto, dal compartimento della polizia stradale Marche di Ancona, arriverà il dirigente superiore Leonardo Biagioli, 57 anni tra qualche alba, originario di Roma. Per lui sarà la prima volta da questore. S’insedierà il 3 aprile, giorno in cui Amato prenderà servizio nel capoluogo pontino dopo il rituale passaggio di consegne.Rosaria Amato è stata la prima donna questore di Frosinone (lo sarà anche a Latina). Era stata nominata nel novembre 2017. Originaria di Napoli, al timone degli uffici di via Vado del Tufo è rimasta circa un anno e mezzo, sedici mesi. Adesso per lei inizierà una nuova avventura, un altro mandato di rilievo, una sorta di promozione. «Lascerò un’ottima squadra di funzionari e colleghi - ha spiegato -. A Frosinone, dopo un primo periodo in cui ho avuto bisogno di tempo per ambientarmi, sono stata bene sia dentro sia fuori la Questura. È una città accogliente da cui, con dispiacere, vado via. Rivolgo un forte ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato al mio fianco e hanno avuto fiducia nel nostro lavoro. In Ciociaria, in questo anno e mezzo, la polizia, insieme con le altre forze dell’ordine, ha ottenuto buoni risultati: il numero dei reati, infatti, è diminuito e questo è merito di un’attività di prevenzione e contrasto portata avanti in sinergia. Ora mi attende un compito importante in una terra che richiede forte impegno». All’inizio della settimana prossima, il questore Amato, nel corso di un incontro, saluterà ufficialmente i poliziotti di Frosinone.