Con l'ordinanza numero 22 del 03/09/2019, a firma del dirigente del settore viabilità della Provincia di Frosinone, è stata disposta la riapertura del ponte Romano al km 0+10 della strada provinciale n. 143 in territorio di Villa Santa Lucia.



Il tratto di strada era stato chiuso nel settembre 2018 perché vennero rilevate problematiche alla struttura portante del viadotto. Si affidarono indagini e studi preliminari a una società specializzata e a tecnici della facoltà di Ingegneria dell'Università di Cassino.



Il ponte Romano è stato riaperto e vi si potrà circolare in senso unico in corsia singola, direzione Casilina. Contestualmente è stato disposto il divieto di transito ai veicoli con una massa superiore alle 3 tonnellate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA